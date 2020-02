Dealer vor langer Haftstrafe

Mannheim/Hemsbach.Wegen Drogenhandel im großen Stil soll ein 30-jähriger Hemsbacher für achteinhalb Jahre ins Gefängnis. Dieses Strafmaß beantragte am Dienstag Staatsanwalt Alexander Link in seinem Plädoyer vor der vierten Strafkammer des Landgerichts Mannheim. Verteidiger Achim Flauaus hielt dieses Strafmaß für deutlich zu hoch. Sechs Jahre wären seiner Meinung nach die Obergrenze für seinen geständigen Mandanten. Am Donnerstag, 20. Februar, um 11 Uhr will die Kammer unter dem Vorsitz von Richterin Bettina Krenz das Urteil verkünden.

Staatsanwalt Link fasste noch einmal zusammen, was dem Angeklagten zur Last gelegt und von ihm auch eingeräumt wird: Alles in allem geht es in dem Verfahren um 3800 Ecstasy-Tabletten, 24 Kilo Marihuana, 17 Kilo Amphetamin, 6,3 Kilo Haschisch, 2,6 Kilo der Partydroge MDMA und knapp 500 Gramm Kokain.

Gegen den Angeklagten spreche die kriminelle Energie, mit der er seinen Drogengeschäften hoch professionell und konspirativ nachging, aber auch die großen Mengen, die er in einem Lagerraum in der Weinheimer Innenstadt und in einer Garage in Bensheim aufbewahrte. Hinzu komme, dass er zumindest eine einschlägige Vorstrafe hat.

Angeklagter selbst abhängig

Der Staatsanwalt verhehlte nicht, dass es auch Aspekte gibt, die sich strafmildernd auswirken. So sei der Angeklagte selbst drogenabhängig und habe mit dem Drogenhandel auch seinen eigenen Konsum finanziert. Ferner habe er zumindest seine eigenen Taten gestanden, auch wenn er nichts zu Lieferanten und Kunden sagen wollte. Er sei zudem „therapiewillig“, weshalb die Staatsanwaltschaft eine Einweisung in eine Entziehungsanstalt zunächst für 18 Monate befürworte. Anschließend müsste er den Rest seiner Strafe im Gefängnis absitzen.

Nach Auffassung von Verteidiger Flauaus müsste darüber hinaus strafmildernd berücksichtigt werden, dass der Angeklagte bereits vor seiner Festnahme den Ausstieg aus der Drogenszene plante. Dies würde seine Entscheidung, an der Abendschule das Abitur nachzuholen, belegen. Aber auch sein freiwilliger Besuch bei der Suchtberatung im Februar 2019.

Abschließend verwies der Verteidiger darauf, dass die Rolle der verdeckten Ermittlerin bei der ganzen Sache ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden dürfe. Sie habe anfangs 15 Kilogramm Amphetamin bestellt und sich später mit zehn Kilo zufriedengegeben. Das zeige deutlich, dass solche Mengen das „übliche Maß“ deutlich überschritten hätten, mit dem der Angeklagte normalerweise gehandelt habe.

