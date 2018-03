Debatte um „Hitler-Glocke“ vor Gericht

Die sogenannte "Hitler-Glocke" in Herxheim. © dpa

Herxheim am Berg.Die Diskussion um die „Hitler-Glocke“ von Herxheim beschäftigt am kommenden Dienstag, 6. Februar, das Amtsgericht Bad Dürkheim. Anlass sind Äußerungen, die der neu gewählte Bürgermeister der pfälzischen Weinbaugemeinde in der Sendung „Kontraste“ gemacht hatte. Gilbert Kallenborn, Bürger jüdischen Glaubens aus dem Saarland, hat einen Antrag auf Unterlassung dieser Äußerungen beantragt. Unter

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.02.2018