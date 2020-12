Defekter Blinker mündet in Wohnungsdurchsuchung

Sondernheim.Einer Polizeistreife ist am Wochenende in Sondernheim ein Fahrzeug mit defektem Blinker aufgefallen. Anschließend wurde das gesamte Fahrzeug kontrolliert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Da an dem Auto ein verändertes, aber nicht abgenommenes Fahrwerk verbaut war, wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Da sich der Fahrzeugführer, ein 37-Jähriger Germersheimer, auffällig bewegungsfreudig zeigte und zudem weitere betäubungsmitteltypische Ausfallerscheinungen zeigte, wurden entsprechende Tests durchgeführt, die positiv verliefen.

Bei der im Anschluss durchgeführten Durchsuchung des Mannes und seines Fahrzeugs konnten weitere Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Auch in der Wohnung des Mannes konnten weitere Betäubungsmittel gefunden werden.

Auf einen frischen Schaden am Fahrzeug angesprochen, musste der 37-Jährige zudem einräumen, dass er zuvor beim Wenden gegen einen Stein gefahren sei.

Dem 37-Jährigen wurde im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Weitere Strafverfahren wurden eingeleitet.

