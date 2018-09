Demokratiefestival „Hambach!“: Besucher angetan

Neustadt.Neustadt. „Ort und Zeitpunkt hätten nicht besser gewählt werden können“, meinte Alena Butscher, Projektmitarbeiterin bei der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH (MRRN): „Die Demokratie ist momentan von vielen Seiten bedroht. Wir alle sollten uns fragen: Wie wollen wir die Zukunft gestalten?“. Gestern ist das dreitägige Demokratiefestival „Hambach!“ zu Ende gegangen. Das geschichtsträchtige Schloss lockte zahlreiche Besucher an. Hier fand 1832 das Hambacher Fest statt, das als Höhepunkt der bürgerlichen Revolution für Einheit, Demokratie und europäische Integration gilt.

Schirmherren der Veranstaltung waren neben der Stadt Neustadt auch die Stiftung Hambacher Schloss und das Künstler-Kollektiv „Matchbox“ unter der Leitung der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH (MRRN). Dazu kamen zahlreiche öffentliche und industrielle Sponsoren. Neben Infoständen, Vortragsreihen und Bühnenprogramm luden Kunst- und Videoinstallationen, Workshops und Podiumsdiskussionen zur aktiven Beteiligung der Besucher ein. In der „Speakers’ Corner“ sprachen am Samstag Vertreter des Vereins „Pulse of Europe“. Die Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, „spaltenden Tendenzen entgegenzuwirken“ und „für die Weiterentwicklung Europas einzustehen“. Dazu sagte Volker Beilborn von „Pulse of Europe“: „Wir dürfen uns nicht auf die Politik verlassen. Wir brauchen mehr bürgerliches Engagement“.

Liebeslieder aus Europa

Ein musikalischer Beitrag zur europäischen Integration kam von dem britischen Künstler-Duo „Action Hero“, mit bürgerlichen Namen Gemma Paintin und James Stenhouse. Unter dem Motto „Oh Europa“ fuhren sie über 30 000 Kilometer mit einem Wohnmobil quer durch Europa. Unterwegs nahmen sie Liebeslieder auf, die von Menschen auf ihrem Weg gesungen wurden. „Die Lieder sollen eine von Herzen kommende Botschaft vermitteln: Eine Vielzahl von Stimmen europäischer Mitbürger“, erklärte Gemma Paintin die Idee. Radiosender sollen zur Ausstrahlung der Aufnahmen überredet werden. „Die Musik soll hierbei Grenzen und Trennlinien überschreiten“. Im Inneren des Schlosses waren Videoinstallationen zu sehen, die von Jugendlichen aus dem südfranzösischen Marseille, aus Neustadt und Mannheim produziert wurden. In den Beiträgen stellten die Jugendlichen ihre Sicht auf Wahlrecht, Mitsprache und Teilhabe dar. Die Idee dazu kam von dem franko-algerischen Fotografen Bruno Boudjelal. Sein Kollege, der französische Ton- und Filmtechniker Rodolphe Risse, zeigte sich begeistert: „In den drei Tagen wurden viele neue Freundschaften geknüpft. Über Länder- und Kulturgrenzen hinweg“. Auch den Besuchern schien das Veranstaltungsangebot zu gefallen. Klaus Tittel aus Sachsen kam über einen Austausch mit Sportfreunden nach Hambach. Ihn interessierten besonders die historischen Hintergründe. Er sei „dankbar dafür, hier etwas über die Wurzeln der Demokratie in Deutschland erfahren zu haben“. Der 66-Jährige war in der DDR aufgewachsen. „Dort hatten wir im Geschichtsunterricht ja nur Lenin und Rosa Luxemburg“.

Sinnbild der Freiheit

Julia Hahl aus Hüttenfeld/Bergstraße war zusammen mit Mitschülern ihres Geschichts-LKs unterwegs. Sie bezeichnete das Demokratiefestival als „sehr lehrreich und unterhaltsam“. Sie freut sich darüber, dass hier „alle Generationen zusammenkommen“, wünscht sich aber „mehr Austausch und Diskussion“.

Die Veranstalter rechneten mit insgesamt circa 6000 Besuchern. Monika Kleebauer aus Herxheim/Pfalz, eine der Besucherinnen, meinte dazu: „Letztlich ist es egal, wie viele wirklich kommen. Wichtiger sind die Überzeugungen des Einzelnen und der gemeinsame Dialog“. Sie sagte: „Der atemberaubende Ausblick vom Hambacher Schloss ist für mich ein Sinnbild für Freiheit“.

