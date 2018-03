Anzeige

Kandel.Die Demonstrationen in Kandel sind weitestgehend friedlich verlaufen. Das berichten Mitarbeiter dieser Zeitung vor Ort. Allerdings gab es nach Angaben der Polizei vereinzelt Provokationen zwischen den Teilnehmern der verschiedenen Protestzüge. Dabei soll es von beiden Seiten zu Schmähgesängen gekommen sein, so ein Mitarbeiter dieser Zeitung. Die Polizei meldete außerdem einen Flaschenwurf, bei dem aber niemand verletzt wurde. Nach Schätzungen der Einsatzkräfte kamen zu den asylkritischen Protesten rund 5000 Menschen, zu den linken Gegendemonstrationen rund 1000. Die Polizei war zunächst von nur rund 2500 Personen insgesamt ausgegangen. "Wir waren aber auch auf solche Zahlen gut vorbereitet", so ein Polizeisprecher. Bei einsetzendem Nieselregen lösten sich die Demonstrationen am frühen Samstagabend schließlich auf.

Der kleine pfälzische Ort südlich von Landau war am Samstag erneut Treffpunkt verschiedener politischer Gruppierungen: Um 15 Uhr waren vier Demonstrationszüge gestartet, die sich entweder für mehr Weltoffenheit einsetzten oder aber ein Schließung der Grenzen und eine rigorose Abschiebungspolitik forderten. Bereits zwei Stunden vor Beginn der Kundgebungen waren erste Demonstranten in Kandel eingetroffen, berichten Mitarbeiter dieser Zeitung vor Ort. Die Asylkritiker waren von Anfang an in der Mehrzahl. Start- und Endpunkt der Demonstrationen war der Verkehrskreisel am nördlichen Ortseingang, von dort zogen sie auf verschiedenen Routen durch die Stadt.

Die rheinland-pfälzische Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. „Die Zahl der eingesetzten Beamten liegt im mittleren dreistelligen Bereich“, sagte Polizeisprecher Sebastian Burkhard. Auch ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Ort. Die Bewohner von Kandel hofften derweil, dass es ruhig bliebe. Nicole Kraus, die direkt am Kreisel in Kandel wohnt, sagte dieser Zeitung: „Ich bin friedlich und tue nichts Verbotenes - und ich hoffe, so begegnet man dann auch mir.“ Auch Polizeisprecher Burkhard hoffte zu Beginn der Demonstrationen, dass es zu keinen Zusammenstößen in Kandel komme: „Es ist aber schon eine Herausforderung.“ Wegen der Demonstrationen kam es im Umkreis von Kandel den ganzen Tag über zu Verkehrsbehinderungen. Die nördliche Ortseinfahrt war komplett gesperrt.