Demonstrationen in Kandel und Neustadt geplant

Kandel/Neustadt.Verschiedene politische Gruppierungen haben für das Wochenende zu Kundgebungen in der Südpfalz aufgerufen. Der Stadtverwaltung Neustadt und der Kreisverwaltung Germersheim liegen zwischenzeitlich jeweils vier Anmeldungen für verschiedene Kundgebungen am Samstag, 5. Mai, vor. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Freitag mitteilte, bereite man sich derzeit intensiv auf die Demonstrationen in Neustadt und Kandel vor. Man plane einen Einsatz mit rund 1000 Polizeikräften.

In Kandel werden zu den dort angemeldeten vier Versammlungen laut Kreisverwaltung Germersheim derzeit insgesamt mindestens 800 Teilnehmer erwartet.

In der Folge wird nach Angaben der Polizei für den innerstädtischen Bereich in Kandel ab etwa 14 Uhr ein absolutes Halteverbot eingerichtet werden. Hiervon betroffen seien die Hauptstraße sowie die Marktstraße. Auf dem Marktplatz bestehe ab 10 Uhr ein absolutes Halteverbot. Auch im Vorfeld müsse bereits mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Ausgewiesene Parkplätze für die Versammlungsteilnehmer seien nicht vorhanden.