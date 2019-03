Deponiegelände Heßheim: Falsch beschrifteter Container löste tragisches Unglück aus

Ein falsch deklarierter - beziehungsweise ein anders befüllter als beschrifteter - Behälter war nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankenthal vom Mittwoch Ursache für das tragische Unglück auf dem Deponiegelände Heßheim im vergangenen Sommer. Am frühen Morgen des 21. Augusts war es beim Umfüllen des Inhalts eines 60-Liter-Kanisters in einen Container zu einer chemischen Reaktion gekommen. Ein 43-jähriger Mitarbeiter und sein 29-jähriger Kollege gingen zu Boden, nachdem sie zwei Fässer geöffnet hatten. Der 43-Jährige starb noch am Unglücksort. Sein Kollege erlag einige Tage später im Krankenhaus den tödlichen Verletzungen.

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung in Berlin sowie das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankenthal zu übereinstimmenden Untersuchungsergebnissen bekommen: Demzufolge handelte es sich beim Inhalt des 60-Liter-Kanisters um sogenannte CSB-Abfälle, das sind stark schwefelsaure anorganische Lösungen. Auf dem Kanister war den Untersuchungen zufolge auch eine korrekte Bezeichnung angebracht. Der Container hingegen enthielt entgegen seiner abfallrechtlichen Deklarierung als Säure nach dem Einfüllen eines erheblichen Teils des 60-Liter-Kanisters eine Flüssigkeit im pH-Wert-neutralen Bereich, teilen die Experten weiter mit. Daraus hätten beide Untersuchungsstellen den Schluss gezogen, dass sich in dem Container eine deutlich basische Flüssigkeit befunden haben muss.

Dadurch sei es beim Einfüllen der Säure zur starken Wärmeentwicklung gekommen, die zum Aufkochen der Flüssigkeit und zum Überlaufen des Containers geführt haben könne. Zugleich sei durch die Reaktion Schwefelwasserstoff freigesetzt worden, der gasförmig entwichen sei.

Die beiden Mitarbeiter sind gestorben, weil sie Schwefelwasserstoff eingeatmet haben. Er greift in Körperzellen ein und führt den Experten zufolge bereits in niedrigen Konzentrationen zu einem „inneren Ersticken“.

Der Staatsanwaltschaft zufolge sind inzwischen acht Objekte von sechs Firmen in drei Bundesländern durchsucht worden, um den Weg sowie den genauen ursprünglichen Inhalt des falsch deklarierten Containers zu rekonstruieren. Die Ermittlungen dauern an. (akj)