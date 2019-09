„Der Mission ganz nahe“

Speyer.„The eagle has landed“ – als die im knisternden Originalton abgespielte Aufnahme vom Juli 1969 durch das IMAX-Kino im Technik Museum in Speyer schallt, herrscht Gänsehaut-Atmosphäre. Neil Armstrong meldet, dass die Landefähre „Eagle“ auf dem Mond aufgesetzt hat – und 25 Leser unserer Zeitung sind auch noch 50 Jahre danach berührt. „Überwältigend“, sagt etwa Joachim Keller aus Ketsch. Doch der beeindruckende Film „Apollo 11“, der den Verlauf des Apollo-Programms – von den Startvorbereitungen über die erste Mondlandung bis zur sicheren Landung auf der Erde – beschreibt, ist nur ein Teil des spannenden Programms, das die 25 Gewinner des Preisausschreibens in der Schwerpunktausgabe zu „50 Jahre Mondlandung“ an diesem Tag erleben werden.

Das Technik Museum in Speyer bietet galaktische Aussichten für Weltraumfans, denn 600 einzigartige Ausstellungsstücke schmücken die Dauerausstellung „Apollo and Beyond“ (Apollo und darüber hinaus) – die größte ihrer Art in Europa. Rund 450 Exponate gehören Gerhard Daum. Er hat sich die Zeit genommen, um den Lesern dieser Zeitung eine exklusive Führung zu ermöglichen. Der 61-Jährige, ein ehemaliger technischer Angestellter bei Opel, ist schon seit Mitte der 1960er Jahre von der Raumfahrt fasziniert. „Ich habe als Zehnjähriger Briefe an Wernher von Braun geschrieben“, erzählt Daum den Gästen. Der deutschstämmige Raketenkonstrukteur, der damals für die US-Weltraumorganisation NASA arbeitet, schreibt zwar nicht selbst zurück – dennoch entsteht ein Kontakt zur NASA, der immer enger wird. Erste Besuche in die USA folgen, und schließlich fängt Daum auch an, sich journalistisch an das Thema „Weltraum“ zu wagen. „Inzwischen kenne ich alle Apollo-Astronauten und habe sechs ,Moonwalker’, die also ihren Fuß schon auf den Mond gesetzt haben, interviewt“, sagt er stolz.

Enge Beziehung zu Astronauten

Zum zehnten Mensch auf dem Mond, Charly Duke, ist die Beziehung inzwischen so eng, dass Daum bei USA-Besuchen sogar bei ihm wohnt. „Dadurch ergeben sich Gelegenheiten, Dinge, die bereits im All waren, als Ausstellungsstücke zu bekommen“, antwortet Daum auf eine Frage, wie er an die Exponate gekommen ist. Da es immer mehr wurden, suchte der Südhesse nach einem Platz für eine Ausstellung – und stieß auf das Museum in Speyer, das 2007 die neue Raumfahrt-Halle baute. In ihr befinden sich heute auch die Buran, das sowjetische „Space Shuttle“. Daums Exponate bekommen dort 2008 einen festen Platz. Die Leser staunen über die 280 Infotafeln, die Gerhard Daum selbst entwickelt und erarbeitet hat. Die Ausstellung zieht sich über mehrere Stockwerke, zeigt die Stationen von den Anfängen der Raumfahrt in den frühen 1960er Jahren bis zur aktuellen Internationalen Raumstation „ISS“. Die 25 Leser interessierten sich besonders für alles rund um den Mond. Und sie sind begeistert. Krista Lackhoff etwa. Die Mannheimerin ist von dem enormen Wissen Daums beeindruckt. „Er versetzt uns in die Lage, Situationen und Emotionen nachzuempfinden“, sagt sie. „Wir sind der Mission ganz nahe.“

Am großen Bereich „Der Mond“ – dort stehen unter anderem 1:1-Nachbauten der „Apollo“-Mondfähre „Eagle“ und dem Mondauto „Lunar Roving Vehicle“ – erfahren die Leser, wie Gerhard Daum an das etwa faustgroße Stück Mondstein gekommen ist. „Wir mussten 40 Vorgaben erfüllen, um dieses Stück Basalt von den rund 380 Kilo Mondstein zu ergattern, die auf der Erde sind. Es wurde am 1. August 1971 von einem Felsen abgeschlagen“, sagt Daum.

„Top interessant – das ist Leidenschaft“, fasst Roland Guckeburg aus Mannheim seine Eindrücke zusammen. Und Horst Waldmann aus Biblis stellt fest: „Vor allem die vielen Hintergrundinfos und das Schildern der persönlichen Begegnungen haben das hier heute einmalig gemacht.“

