Rhein-Neckar.Die täglichen Staus sind kein exklusives Problem der Metropolregion. Rund um Karlsruhe hat der Verkehr über den Rhein dramatische Ausmaße angenommen. „Die Handwerker aus der Südpfalz nehmen mittlerweile keine Aufträge auf der Karlsruher Seite an“, sagte Günther Tieleböger in seinen Grußworten an den Verband Region Rhein-Neckar, der gestern gemeinsam mit den Kollegen des Regionalverbandes Mittlerer Oberrhein in der Kandeler Stadthalle tagte. Auf der Tagesordnung: die Rheinquerungen in beiden Regionen.

Eineinhalb Stunden im Stau sind auf der B 10 zwischen Karlsruhe und Wörth mittlerweile an der Tagesordnung. Es gibt dem Vernehmen nach Arbeitnehmer aus der Südpfalz, die ihren Job in Karlsruhe gekündigt haben. „Der Rhein ist eine Grenze“, kommentierte Fritz Brechtel, Landrat des Kreises Germersheim, eine detaillierte Bestandsaufnahme, die die Metropolregion von den Brücken zwischen Baden-Baden und Worms vorgenommen hat. Brechtels Schluss daraus: „Es gibt sehr gute Nord-Süd-, aber äußerst schlechte Ost-West-Verbindungen.“ Wenn Mitarbeiter nicht mehr die Rheinseite wechseln könnten, dann werde der ohnehin schon vorhandene Fachkräftemangel regional durch die miserable Verkehrssituation noch weiter verschärft.

Der Aufstellung zufolge wechseln zwischen Baden-Baden und Worms täglich mehr als 450 000 Fahrzeuge die Rheinseiten. Knapp die Hälfte davon ist auf den drei Brücken zwischen Mannheim und Ludwigshafen unterwegs: 74 000 auf der Konrad-Adenauer-Brücke, 52 000 auf der Kurt-Schumacher-Brücke und 65 000 auf der Autobahnbrücke.

Schon jetzt habe der Schwerlastverkehr ein Riesenproblem, sagte Hans Zellner, Sprecher der Freien Wähler in der Verbandsversammlung. Schließlich sind beide Hochstraßen in Ludwigshafen und damit die Zu- und Ableitungen zu den beiden Innenstadtbrücken für den Lkw-Verkehr gesperrt. „Jetzt rächt sich, dass jahrelang zu wenig getan wurde.“ Nun wird saniert – mit entsprechenden Folgen: Ab Januar soll die Salierbrücke bei Speyer 26 Monate lang saniert werden – unter Vollsperrung für den Individualverkehr. Nur Busse sollen den öffentlichen Nahverkehr aufrechterhalten. Auch Rettungswagen, Fußgänger und Radler dürfen passieren. Die benachbarte Autobahnbrücke auf der A 61 kann zumindest den Großteil der Autos und Lastwagen aufnehmen, nicht aber langsame, etwa landwirtschaftliche Fahrzeuge.

Für 2020 ist dann die Sanierung der Hochstraße Süd vorgesehen und soll zwei Jahre dauern. Die Finanzierung ist allerdings noch offen – und damit steht die ganze Maßnahme auf tönernen Füßen. Erst danach soll die nördliche Hochstraße abgerissen und zur Stadtstraße werden.

Die Verbandsversammlung konnte die Problematik letztlich nur einmal mehr zur Kenntnis nehmen. Gegen die Stimmen der Grünen und einer Enthaltung beauftragte das oberste politische Gremium der Metropolregion gemeinsam mit den Kollegen des Karlsruher Regionalverbandes die Verwaltungen, in gegenseitiger Abstimmungen die Verkehrsbelastungen für die Regionen auf ein möglichst geringes Maß zu reduzieren und dies auch in den beiden Regionalverbänden zu koordinieren.

