... der Slevogthof in Leinsweiler?

„Anders als heute war auf dieser Seite der Zugang zum Anwesen, und das soll auch wieder so werden.“ Neben dem Haupteingang des schmucken Herrenhauses erhebt sich der achteckige Turm, das weithin sichtbare Wahrzeichen des Slevogthofs. Geschaffen hat ihn Peter Finkler – Slevogts Schwiegervater, von dem der Impressionist das Kleinod kaufte und später um Bibliothek und Musikzimmer nach Süden erweiterte. Etwa in dieser Zeit sei auch die Gartenanlage mit der verträumten Laube und den steinernen Weingeistern entstanden, die sich – wie das atemberaubende Panorama – in vielen Landschaftsbildern wiederfinden.

Der Holzboden mit dem grün gemusterten Teppich knarrt beim Betreten des Esszimmers, und in den Vitrinen warten geschliffene Weingläser mit Slevogts Initialen, fast so als würde er gleich mit seinen Gästen am gigantischen Tisch Platz nehmen. Vor dem Fenster stehen zwei große lederne Schrankkoffer, auf denen noch die Etiketten „Locarno“ und „München“ kleben. Raritäten wie Malerkittel, Hüte oder Staffeleien hat Holch katalogisiert und in ein Depot gebracht. „Für das Museum können wir dann aus einem großen Fundus schöpfen.“

Weiter führt der Planer seine Gäste durch den Wohnraum ins Musikzimmer. Die Wände hat Slevogt mit teils düsteren Szenen aus Don Giovanni, dem Freischütz oder den Nibelungen ausgemalt. Fröhlicher wirkt die als Laubengang stilisierte Decke der Bibliothek die Roman, Märchen, Drama und Epos eigene Wandmalereien widmet.

Neben dem halb leeren Bücherregal hängt ein kleines Gerät. „Dieser Monitor zeigt uns, ob sich die Risse in den Wänden noch bewegen, dann müssen wir die Ursache finden und beseitigen, ehe wir sanieren können“, erklärt der Architekt. So seien Bauschadenkartierung und Vermessung derzeit die Hauptaufgaben.

Bis der Slevogthof tatsächlich ein Museum ist, werde es noch dauern. Aber schon jetzt steht fest, „dass es in Leinsweiler kein banales Durchschieben von Touristen geben wird, die wie in Claude Monets Künstlerhaus in Giverny mit Bussen anreisen. „Das Konzept darf die Magie des Ortes nicht zerstören“, sagt Holch und tritt auf die Terrasse wo der Duft nach Frühling überwältigend ist.

Mittwoch, 25.04.2018