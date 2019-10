Der Vielfalt des Waldes auf der Spur

Bad Dürkheim.Zu einem interaktiven Waldspaziergang unter dem Motto „Mach mit“ lädt das Forstamt Bad Dürkheim am Samstag, 26. Oktober, ab 14 Uhr ein. Bei der rund dreistündigen Veranstaltung „entdecken wir die Spielfreude in uns Erwachsenen“, teilt das Forstamt mit. „Gleichzeitig lernen wir bei waldpädagogischen Aktivitäten den Wald in seiner Vielfalt kennen.“ Dabei stehen vor allem die Bäume des herbstlichen Pfälzerwaldes im Mittelpunkt, ebenso jedoch auch die Tiere, die dort leben und in die sich die Teilnehmer hineinversetzen.

Bei diesem Angebot, bei dem Naturvorgänge einfach und leicht verständlich erläutert werden, geht es in der Regel lustig und immer wieder auch etwas lauter zu. Treffpunkt für die Mitmachaktionen „für Menschen von 9 bis 99“ ist auf dem Waldparkplatz Weilach, zwischen Bad Dürkheim und Leistadt. Die Teilnahme kostet zehn Euro, für Kinder fünf Euro. Um eine Anmeldung per E-Mail an joachim.weirich@wald-rlp.de wird gebeten. Bei Regen, Sturm und Gewitter fällt die Veranstaltung mit mindestens zehn und maximal 25 Teilnehmern aus. mav

