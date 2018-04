Deutsch-Französischer Sommer steht bevor

Anzeige

120 Städtepartnerschaften

Ein Versuch, die in Heidelberg geborene Französische Woche auf die Region auszurollen, ist vor zwei Jahren gescheitert. Nun soll es ein anderes Konzept sein, bei dem die etwa 25 bis 30 Vereine und 120 Städtepartnerschaften der vielen Kommunen zwischen Elsass, Pfälzerwald, Odenwald und Kraichgau im Vordergrund stehen.

1200 Karten sind bereits für den Aufritt des Sinfonieorchesters im Rosengarten reserviert, freut sich Honorarkonsul Folger R. Zöller auf ein wohl einzigartiges Konzertereignis. Die Garde Républicaine reitet bei Staatsempfängen und am 14. Juli in Paris vor, die Musiker sind „handverlesen und Absolventen der besten Musikhochschulen“. Zwar wird Emmanuel Macron wohl nicht kommen, aber auf jeden Fall ein Vertreter des Innenministeriums, verspricht Zöller. Der französische Präsident wird indes nicht weit weg sein: Am 10. Mai erhält er in Aachen den Karlspreis.

Auch für Mannheims Bürgermeister Christian Specht ist „Sichtbarmachen“ das wichtigste Anliegen des Festivals. Das gelte zum Beispiel dafür, „dass es in Ludwigshafen seit Jahren ein hervorragend organisiertes Boule-Turnier gibt“. Der zweite Effekt soll das Netzwerken sein: die vielen Personen enger zusammenbringen, denen die deutsch-französische Freundschaft am Herzen liegt und die sich dafür engagieren. Nicht vorrangig um das „Konsumieren“ von (Kultur-) Veranstaltungen soll es gehen, sondern auch darum, das Wissen in dem Netzwerk zu vergrößern. Ein Beispiel: Die Reiss-Engelhorn-Museen bilden eine Kooperation mit dem Neandertal-Museum in La Chapelle-aux-Saints südlich von Limoges. Der 600 000 Jahre alte Homo Heidelbergensis und der 50 000 Jahre alte Neandertaler erzählten eine Geschichte – nämlich jene, dass wir alle miteinander verwandt sind. Gerade in Zeiten aller Orten erstarkenden Nationalismus ist das eine wichtige Botschaft.

