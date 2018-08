Deutscher Wetterdienst warnt vor Orkanböen, Starkregen und Hagel in Rhein-Neckar-Region

Anzeige

Rhein-Neckar.Am Nachmittag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) schwere Unwetter über der Rhein-Neckar-Region. Es sei mit „teilweise heftigem Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen bis hin zu Orkanböen“ zu rechnen, sagte Meteorologin Sarah Jäger. Stellenweise würden Starkregen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter und Stunde über der Region niedergehen. Die Windgeschwindigkeiten betragen voraussichtlich 90 Kilometer pro Stunde, teilweise sogar mehr als 120 Kilometer pro Stunde. Ab solchen Geschwindigkeiten spricht man von Orkanböen. Wo die Unwetter am heftigsten ausfallen werden, lässt sich laut Jäger nicht vorhersagen.

Zurzeit befindet sich die Kaltfront über Frankreich und zieht über das Saarland und Rheinland-Pfalz weiter Richtung Osten. Nach zwei bis drei Stunden sollen die Unwetter laut der DWD-Meteorologin vorüber sein. Anschließend sei die Luft in der Rhein-Neckar-Region mit etwa 25 Grad deutlich kühler als aktuell, wo die Werte rund um 32 Grad Celsius liegen. In den nächsten Tagen soll es keine weiteren Störungen geben. Am Freitag und Samstag lägen die Temperaturen bei etwa 25 Grad, am Sonntag bei rund 30 Grad.