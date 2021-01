Region.Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in der Region Bergstraße, dem Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg sowie Ludwigshafen und Mannheim im Zeitraum von etwa 18 Uhr am Donnerstag bis in den Morgen des Freitags hinein vor markantem Wetter und Sturmböen.

