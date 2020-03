Deutsches Rotes Kreuz schließt Tafeln und Tagespflege in der Region

Rhein-Neckar.Um die Verbreitung des neuartigen Coronavirus Covid -19 einzudämmen schließt der Kreisverband Mannheim des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Region mehrere seiner Einrichtungen. Wie es in einer Pressemitteilung des DRK heißt, bleiben die Tafeln in Hockenheim, Edingen-Neckarhausen und die Mobile Tafel Schriesheim vorerst bis zum 19. April geschlossen.

Die Tafeln in den Mannheimer Stadtteilen Neckarstadt, Rheinau und Schönau bleiben nach Angaben des DRK weiterhin geöffnet. Es könne aber zu geänderten Öffnungszeiten kommen, über die Aushänge vor Ort informieren werden.

Ebenso sind die Tagespflegen in Weinheim und Mannheim vorerst geschlossen. Eine Notfallversorgung einzelner Besucher könne bei akutem Bedarf über den Ambulanten Pflegedienst in Weinheim erfolgen. Infos und Kontakt über Pflege@DRK-Weinheim.de oder Tel. 06201-602146.

Außerdem werden alle Second Hand Shops in Hockenheim, Weinheim, Mannheim und Schriesheim bis vorerst 19. April geschlossen sowie die Kleiderstube in Weinheim. Bis zum 30. April werden auch alle Erste Hilfe Kurse, Gesundheitskurse und Familenkurse des DRK abgesagt. Das Quartiersbüro-Schwetzingerstadt in Mannheim ist geschlossen.

Auch wurden Veranstaltungen und Aktivitäten des DRK abgesagt, unter anderem alle Gruppenstunden und Aktivitäten des Jugendrotkreuzes, alle Fort- und Ausbildungsmaßnahmen im Ehren- und Hauptamt sowie der Abend für Freunde und Förderer am 19. März.

Aufgrund der Mitteilung des Landes Baden Württemberg vom 13. März findet außerdem in der Mannheimer Akademie für soziale Berufe ab Dienstag bis einschließlich Sonntag, 19. April, kein Unterricht statt.