Dialog soll Demokratie stärken

Neustadt.Konzerte, Theater, Diskussionen: Etwa 6000 Besucher aus dem In- und Ausland haben an drei Tagen in Neustadt das Demokratiefestival „Hambach!“ gefeiert. Vom Ort des Hambacher Festes von 1832 sollte erneut ein Signal ausgehen – in Zeiten, in denen die Demokratie von verschiedener Seite bedroht scheint.

Die Stadt Neustadt, die Stiftung Hambacher Schloss und das Künstler-Kollektiv „Matchbox“ hatten unter Regie der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH (MRRN) eingeladen. „Ich wünsche mir mehr Austausch und Diskussion zwischen den Generationen“, regte etwa Schülerin Julia Hahl aus Hüttenfeld (Bergstraße) an. „Wichtig sind die Überzeugungen des Einzelnen und der gemeinsame Dialog“, fand Monika Kleebauer aus Herxheim. miro

