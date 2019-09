Die Gemüse-Retterin

Mutterstadt.Auf dem Küchentisch liegen gebogene Auberginen, roter Spitzpaprika mit Kratzern, riesige Zucchini und viele kleine Tomaten. „Gemüse mit Schönheitsfehlern nimmt der Lebensmitteleinzelhandel nicht ab, deshalb wird in Deutschland jede Menge weggeworfen, bevor es überhaupt in die Supermärkte kommt“, erzählt Landwirtin Heike Fehmel aus Mutterstadt. Der Gemüseanbaubetrieb ihrer Familie liegt in der

...