Die Krise als Chance

Es kommt Bewegung in den Stillstand: Hinter den Kulissen herrscht offenkundig höchste Betriebsamkeit. Während die Statiker noch untersuchen und berechnen, welche Folgen die größer werdenden Risse in den Unterkonstruktionen der „Pilzhochstraße“ für die Tragfähigkeit des Bauwerks haben, richten sich die Verkehrsplaner vorsichtshalber auf das schlimmste Szenario ein: die längerfristige Sperrung der Hochstraße Süd in Ludwigshafen und damit der Wegfall einer Verkehrsachse für 60 000 Fahrzeuge täglich. Es ist die Chance, die jeder Krise innewohnt – in diesem Fall die Chance, die Verkehrspolitik für die Metropolregion von Grund auf neu zu gestalten.

Die Politiker ringen um einen Mobilitätspakt für die Metropolregion und verspüren auch den wachsenden Druck der regionalen Wirtschaft. Schließlich hat BASF-Vorstandsmitglied Michael Heinz im Gespräch mit dieser Zeitung gerade erst die Bedeutung eines funktionierenden Verkehrs für die Unternehmen der Region klar herausgestellt – die damit verbundene Warnung ist kaum zu überhören.

Unterdessen schnüren die Planer des öffentlichen Nahverkehrs ein Maßnahmenpaket für den Fall der Fälle. Dabei gibt es so gut wie keine Freiräume auf den Schienen. Auch längere Züge für mehr Fahrgäste lassen sich nicht ohne Weiteres beschaffen. Ganz zu schweigen von den Kosten, die für mehr Züge und mehr Personal fällig werden. Dennoch: Es ist klug, auch über mehr Park & Ride-Möglichkeiten den Menschen einen Umstieg in Busse und Bahnen zu erleichtern.

Stellt sich bei allem dennoch die Frage, warum dieser Aktionismus nicht schon wesentlich früher ausgebrochen ist. Es war ein offenes Geheimnis, dass sich die beiden Hochstraßen in einem miserablen Zustand befinden und eine Sperrung schon viel früher die Region hätte treffen können. Jetzt wird es spannend, wie lange die Nordtangente unter der nun nahezu verdoppelten Verkehrslast von erheblich mehr als 100 000 Fahrzeugen durchhält. Es gilt: Daumen drücken!

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.09.2019