„Die Menschen dürfen nicht vergessen werden“

Waldsee.„Wir haben sieben neue Absturzstellen von Bombern aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und arbeiten im Moment an vier Orten“, berichtet Erik Wieman von der Interessengemeinschaft (IG) Heimatforschung Rheinland-Pfalz und deutet auf seinen Metalldetektor. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Denkmalbehörde durchkämmen auf der Suche nach Granatsplittern, Patronenhülsen und Flugzeugteilen damit die ganze Pfalz.

Am Rand eines Kornfelds in Waldsee (Rhein-Pfalz-Kreis) hat der „Flugzeug-Archäologe“ Teile einer viermotorigen „Halifax“ gefunden. Die Maschine der Royal Air Force sei am 5. September 1943 im englischen Melbourne in der Grafschaft Derbyshire gestartet und Teil des Großangriffs auf Mannheim und Ludwigshafen gewesen.

„Sie gehörte zum Bomberstrom von 605 Maschinen, die den größten Luftangriff auf die Schwester-Städte im Zweiten Weltkrieg geflogen haben“, erzählt der gebürtige Niederländer. „Zurückgekehrt ist sie nie“, sagt Wieman, der mit seiner Arbeit vor allem an das Schicksal der verstorbenen Soldaten erinnern will – unabhängig von ihrer Nationalität. „Sie haben alle für ihr Land gekämpft und sie alle hatten Familien“, sagt er.

Hinweise von Zeitzeugen

Deshalb zieht er oft tagelang mit seinem Metalldetektor durch Feld und Wald. Meist beginne ein neues Projekt mit dem Hinweis eines Zeitzeugen. So war es auch bei der Halifax: „Als ich hörte, dass im Zweiten Weltkrieg in Waldsee ein Bomber abgestürzt ist, fing ich an zu recherchieren. Schnell fand ich das Datum des Absturzes, die Namen der Besatzung und noch viele weitere Details in englischen Datenbanken. Nur die genaue Absturzstelle blieb zunächst im Dunkeln“, berichtet der Heimatforscher, der als Berufssoldat bei den Royal Marines arbeitete.

„Mein Schwiegervater, der in Waldsee aufgewachsen ist, erzählte mir: Es war ein Halifax und es waren auch Kanadier drin. Alle sind verbrannt.“ Sogar an die ungefähre Absturzstelle konnte er sich noch erinnern. Nach einem Aufruf im Amtsblatt meldeten sich noch mehr Zeitzeugen: „Das Flugzeug kam laut und brennend in sehr niedriger Höhe aus Richtung Limburgerhof und drohte in den Ort zu stürzen. Es verpasste um Haaresbreite den Kirchturm“, erzählt die Tochter einer Augenzeugin. Ihre Mutter habe damals nach dem Angriff sehen wollen, wo es in Ludwigshafen brennt, denn dort lebte ihre Familie, und sie hatte deshalb den Absturz miterlebt.

Silbermünze der erste Beweis

„Ein Fund ist erst spannend, wenn man die Hintergründe kennt“, betont Wieman, der unermüdlich weiter forschte. „Ein Waldseer erinnerte sich an einen abgebrochenen Flügel, ein anderer an eine Stelle, an der zwei Gummitanks mit Sprit des Bombers lagen.“ Zudem fand der Ehrenamtliche heraus, dass sich ganz in der Nähe der Absturzstelle eine Scheinwerferstellung mit Radar-Anlage befunden hatte. Obwohl die Luftwaffe die Absturzstelle abriegelte, hätten sich die Jugendlichen des Dorfes an das brennende Wrack herangeschlichen. „Man konnte damals eben alles gebrauchen. Aus dem Gummi der Reifenteile haben wir Sandalen gemacht“, erinnert sich ein Augenzeuge, der Wieman mit einer englischen Silbermünze – einer half crown aus dem Jahr 1937 – den ersten tastbaren Beweis des Bomberabsturzes lieferte.

Mit Unterstützung des örtlichen Heimatmuseums kristallisierte sich eine Stelle heraus, an der Wieman den Hauptteil des Bombers vermutete. „Schon bei der ersten Begehung habe ich Reste von Flugzeugaluminium, teils mit schwarzer Tarnfarbe, sowie kleine Stücke Plexiglas gefunden. Da wusste ich, wir sind richtig.“ Mit Markus Bode, Peter Berkel und Pilot Ingo Stumpf organisierte der 50-Jährige die groß angelegte Suche nach der Halifax JD 322. „Nach dem Überflug war das Epizentrum im Suchraster klar erkennbar und die Metallsonde hörte an dieser Stelle nicht mehr auf, Signale zu produzieren. Es lag alles voll mit Flugzeugteilen aus Eisen, dem Plexiglas der Kanzeln, Patronenhülsen, Bakelit und sehr viel Munition“, erzählt Wieman. Sogar Uniformteile der Besatzung entdeckte das Team.

Ein Ort zum Trauern

Mittlerweile habe man die Verwandten von fast allen Besatzungsmitgliedern in Kanada und England ausfindig gemacht. Im kommenden September soll ein Gedenkstein an der Absturzstelle errichtet werden, der an die Gefallenen erinnert – wie schon in Limburgerhof und Lachen-Speyerdorf. „Alle Nachfahren haben schon zugesagt, dass sie zur Enthüllung kommen wollen“, erzählt Wieman stolz. „Niemand soll an einer solchen Stelle vorbeigehen, ohne zu wissen, was dort passiert ist“, findet Wieman. „Die Menschen, die im Krieg gestorben sind, dürfen nicht vergessen sein. Und ihre Nachkommen sollen einen Ort haben, an dem sie trauern können.“

So wie Victor Gray aus England, der Sohn von Sergeant John E. Gray, der beim Abschuss des Stirling Bombers über Limburgerhof gestorben ist. Erik Wieman hat ihm am Sonntag den Gedenkstein an jener Wegkreuzung auf dem Kohlhof gezeigt, wo der brennende Bomber in der Nacht zum 6. September 1943 in der Luft auseinanderbrach und am Boden zerschellte.

