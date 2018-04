„Die Polizei dachte, er gehört zur Bande“

Beim Prozessauftakt: Die Opferanwälte Edgar Gärtner (l.) und Jens Graf (r.) mit Ismail Toruns Sohn Eyüp (m.), der gestern als Zeuge gehört wurde. © Venus

Frankenthal.Im Prozess um die kaltblütige Verschleppung und Ermordung von zwei Unternehmern aus Brühl und Ludwigshafen rücken die Ermittlungen der Polizei abermals in den Mittelpunkt. So berichtet der 29 Jahre alte Sohn des Ludwigshafener Bauunternehmers Ismail Torun im Zeugenstand mit erstickter Stimme, wie er den Schlüsselbund seines toten Vaters bei der Polizei abholte und dabei an der Wand Landkarten

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3203 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.02.2018