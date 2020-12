Die rosigen Zeiten sind vorbei

Speyer.Wann genau Ahmed Rashid zum Liebling der Kneipen wurde, ist in der Rückschau schwer festzustellen. Es gibt sogar Menschen, die über ihn sagen, er sei ein Speyerer Original. Nun wäre es leicht vermessen, zu behaupten, der heute 68-Jährige gehöre zum Stadtbild wie der 1000 Jahre alte Dom, aber zumindest in den vergangenen 25 Jahren war der Mann aus dem öffentlichen Leben kaum wegzudenken. Wo Rashid mit seinen roten Rosen auftauchte, da war Palaver, Gefeilsche und – mit Blick auf die Blumen – viel alkoholgeschwängerte Symbolik. Dann kam dieses Virus in die Stadt, und nichts mehr war, wie es vorher war.

Jürgen von der Lippe mag andere Menschen im Kopf gehabt haben, als er im März 1995 mit roter Clownsnase auf einem Barhocker saß und sich mit dem Lied „Der Blumenmann“ Meriten in den deutschen Charts verdiente. Der Blumenmann, den viele Speyerer und auch die Touristen kennen, trägt keine Clownsnase, dafür aber fast immer ein Lächeln im Gesicht.

Erst Anwalt, dann Bierkutscher

Bis zu zwölf Kilometer spulte Rashid normalerweise auf seinem Weg durch Speyerer Bars, Restaurants und so manche Spelunke ab. Für ihn war quasi jeder Tag ein Rosenmontag. Oft zeigte die Uhr Mitternacht, als die letzte Rose an den Mann gebracht war und er sich auf den Heimweg machen konnte. Zuletzt allerdings hat der Familienvater und Opa etwas zugenommen. Seine Augen wirken müder als sonst – und er hadert mit seinen schlechten Zähnen.

Zu Klagen hätte Rashid, der mit seinen langen weißen Hemden in der Domstadt zu einer heimlichen Stil-ikone wurde, in seinem Leben einiges gehabt: Ende der 70er Jahre ist er Anwalt in Pakistan. Dort sind seine Wurzeln. Als junger Mensch tritt er damals für mehr Demokratie ein – auch als politischer Kandidat. Den Regierenden ist er deshalb ein Dorn im Auge, und so droht ihm Gefängnis. Rashid flieht über die Türkei und Frankreich nach Deutschland. Bei einer Brauerei in der Südpfalz steigt er 1981 im Alter von 29 Jahren als Bierkutscher ein und lernt auf diese Weise die Gastronomie-Szene in der Pfalz kennen. Er überlegt sich, mit was er die Menschen in den Gasthäusern noch bereichern kann. Er selbst trinkt keinen Alkohol. Seine Antwort: Blumen. Er eröffnet ein kleines Geschäft, und mit der Ware, die abends übrig ist, zieht er los. Seine Frau Aziza ist ihm da schon lange gefolgt. Mit ihr zeugt er fünf Kinder, und sie alle lebten seit Mitte der 90er Jahre auch davon, dass Papa abends in die Kneipe geht. Inzwischen haben alle ihr eigenes Auskommen.

Irgendwann wird das Fernsehen auf Rashid aufmerksam, denn obwohl er anfangs durchaus Konkurrenz – beispielsweise aus Heidelberg – hat, ist Rashid bald der einzige abendliche Rosenverkäufer in der Speyerer Innenstadt. Die Wettbewerber lächelt er mit den Jahren vom Markt, bei den Gastronomen ist er gerne gesehen. „Die Speyerer sind gute Menschen“, sagt er etwas verallgemeinernd und freut sich über seinen guten Ruf. ZDF und SWR drehen Beiträge mit ihm. Sie zeigen, wie Rashid die deutsche Staatsbürgerschaft verliehen bekommt und wie er damit seinen pakistanischen Pass ablegt. Rashid trägt an diesem Tag einen weißen Anzug und strahlt über das ganze Gesicht. „Jetzt bin ich nicht mehr braun“, sagt er damals noch etwas radebrechend in die Kamera. Was ihm aus Pakistan bleibt, das ist sein Glaube an Allah und damit der gen Mekka gerichtete Gebetsteppich.

„Laufen, laufen und verkaufen“

In Corona-Zeiten bleibt ihm eine minimale Rente von 435 Euro aus der Zeit, in der er Bierkutscher war. Eine Soforthilfe kommt für ihn nicht in Betracht – auch wenn er sozusagen soloselbstständig bis an sein Lebensende ist. Seine Frau bekommt weitere 300 Euro. Ein Sohn bezahlt die Miete, und so kommen die beiden gerade so über die Runden. Seine Zähne müssen behandelt werden, aber Rashid ist keiner, der Almosen besonders gerne annimmt, und so lebt er täglich mit der Hoffnung, dass sich das Leben durch den Impfstoff wieder normalisiert und er abends wieder seine Tour aufnehmen kann. „Laufen, laufen und verkaufen“, nennt er das. Und wenn er das eines Tages mal nicht mehr können sollte, dann möchte er, dass ihn die Speyerer als guten und netten Menschen in Erinnerung behalten – als Blumenmann eben.

