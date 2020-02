Die wichtigsten Infos zum Fasnachtszug 2020 in Ludwigshafen

Ludwigshafen.Die Narren stehen schon in den Startlöchern: Beim gemeinsamen Fasnachtszug von Mannheim und Ludwigshafen am Sonntag, 23. Februar, ist dieses Jahr wieder Ludwigshafen an der Reihe. Ausgangspunkt ist die Leuschnerstraße, wo der Zug aufgestellt wird, bevor er sich um 13.11 Uhr vom Goerdelerplatz im Hemshof aus in Richtung Innenstadt in Bewegung setzt.

Da es der 68. gemeinsame Umzug mit den Fasnachtern aus der Nachbarstadt Mannheim ist, haben sich die Veranstalter zum ersten Mal ein Motto ausgesucht: "Flower Power" – in Anlehnung an das Jahr 1968. Für den Umzug konnte die Ludwigshafener Kongress-und Marketinggesellschaft (Lukom) Uschi Nerke gewinnen, die Moderatorin der Kult-Sendung Beat-Club, die von 1965 bis 1972 von Radio Bremen produziert und ausgestrahlt wurde. Nerke und ihre „Flower Power Men“, die Musiker Rainer Schindler und Adax Dörsam, nehmen Platz in einem Ford Mustang – ebenfalls Baujahr 1968.

Ihnen folgt DJ Didi in seinem "Flower-Power-Bus". Sind die "Hippies" vorbeigezogen, wird es vornehm, denn es folgt das Königspaar der Stadt Ludwigshafen, der Metropolregion und der Kurpfalz: Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Christoph Heller, Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt und Präsident des Großen Rats der Ludwigshafener Karnevalsvereine. Begleitet wird das Paar von den Guggemusikern der Huddelschnuddler. Außerdem schicken die Vereine wieder buntdekorierte Motivwägen, Garden, Musikkapellen und Fußgruppen auf die Strecke. Die Lukom rechnet mit vielen Frotzeleien über die Hochstraße Süd. Mehr als 2500 Aktive werden ehrenamtlich dabei sein, verteilt auf rund 80 Zugnummern. Für Stimmung sollen vier Zugsprecher sorgen, die das muntere Treiben auf karnevalistische Weise kommentieren. Diese stehen am Goerdelerplatz, am „Haus“, an der Bismarck-/Ecke Bahnhof- sowie an der Ecke Kaiser-Wilhelm-Straße.

Die Mannheimer Vereine bilden in Ludwigshafen traditionell den mittleren Zugteil (ab Zugnummer 24). Natürlich kommen die Mannheimer auch nicht ohne ihr Stadtprinzenpaar Maren-Michelle I. und Naro I.

Veränderte Zugstrecke wegen Hochstraße

Aufgrund der Baustelle an der Hochstraße Süd wird sich die bisherige Zugstrecke ändern. „Wir können nicht mehr in die Mundenheimer Straße hineinziehen, deshalb endet der Zug am Pfalzbau. Dort gibt es eine große Abschlussparty, da können wir uns noch mal alle treffen und Ramba Zamba machen“, sagte Michael Cordier, Geschäftsführer der Lukom, hinzu. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 200000 Besuchern.

Änderungen im Nahverkehr

Wer mit dem öffentlichen Nahverkehr kommen will, sollte beachten, dass die Kaiser-Wilhelm-Straße und die Ludwigstraße von 12.30 Uhr bis 17 Uhr gesperrt sind. Während des Umzugs ist das Stadtbahnnetz aufgrund der Sperrung der Ludwigshafener Innenstadt und der fehlenden Querung über die Konrad-Adenauer-Brücke praktisch zweigeteilt. Die Mannheimer müssen trotzdem nicht auf den Umzug verzichten, denn die S-Bahn-Haltestelle LU-Mitte und die Straßenbahnhaltestelle LU-Rathaus werden durchgängig angefahren.

Weitere Informationen über Zusatzfahrten von Bus und Bahn, Stadtbahn- und Busverkehr in Mannheim und Ludwigshafen am Fasnachtssonntag finden Sie auf der Homepage der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV).

Regen und Windböen möglich

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind vereinzelte Regenschauer und Windböen während des Umzugs möglich. Besucher sollten sich daher wetterfest kleiden.

Tipps der Polizei



Die Polizei hat sich mit Tipps im Vorfeld des Umzugs an die Öffentlichkeit gewandt:

Denken Sie auch in der Fastnachtszeit an Ihren Führerschein.

Hände weg vom Alkohol, wenn Sie noch fahren müssen - von Drogen sowieso!

Bereits ab 0,3 Promille Alkohol im Blut können Sie mit dem Gesetz in Konflikt kommen und Ihren Führerschein verlieren.

Ab 0,3 Promille Alkohol im Blut steigt das Unfallrisiko um das 1,2-fache, ab 0,8 Promille um das Vierfache und ab 1,1 Promille um das zehnfache

Achtung: Auch e-Scooter sind Kraftfahrzeuge und somit gelten hier die Grenzwerte wie für Autos.

Nutzen Sie nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel

Bilden Sie Fahrgemeinschaften und legen Sie vorher fest, wer zurückfährt und nüchtern bleibt!

Setzen Sie sich nicht zu betrunkenen oder drogenbeeinflussten Fahrerinnen oder Fahrern ins Auto!

Auch Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer müssen mit Alkohol- und Drogenkontrollen rechnen

Ausstrahlung im Fernsehen erstmals nicht live

Das SWR-Fernsehen wird den 68. Fasnachtszug der Städte am Sonntag von 14 bis 16.30 Uhr aufzeichnen. Die Ausstrahlung ist erstmals nicht live, sondern zeitversetzt am Sonntag von 15.30 bis 18 Uhr zu sehen. Die Moderation übernimmt Anna Lena Dörr gemeinsam mit Gregor Seelinger, lange beim „Großen Rat“ in Ludwigshafen sowie dem bekannten Büttenredner Horst „Hotte“ Siegholt, der Erläuterungen zu den Teilnehmern aus Mannheim geben wird. Zugreporterin ist Annette Dany.