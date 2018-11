Diebe stehlen 108 Europaletten

Altlussheim.Weil sie auf einem Firmengelände in Altlußheim (Rhein-Neckar-Kreis) 108 Europaletten und eine Gitterbox entwendet haben, sind zwei Männer im Alter von 26 und 44 Jahren vorläufig festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei bemerkte der Firmeninhaber einen der Täter und alarmierte die Polizei. Auf der L 723 bei Wiesloch konnten Beamte den flüchtigen 44-Jährigen mit seinem Transporter stoppen. Der 26-jährige Komplize wurde bei einer Fahndung in Altlußheim gestellt, ebenfalls in einem Transporter. Darin fanden die Beamten weitere zwei Gitterboxen und eine Sackkarre. Die beiden Männer sind wieder auf freiem Fuß. jei

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.11.2018