Diebe stehlen Weihnachtsbriefe

Walldorf.Etliche Weihnachtsgrüße werden Menschen in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) wohl nicht erreichen – Diebe haben dort einen Postkasten aufgebrochen und mehr als 100 Briefe gestohlen. Ein Zeuge hatte drei Unbekannte beobachtet, als sie am Mittwoch den Kasten aufhebelten und danach flüchteten. Sie dürften es speziell auf Geld in den Weihnachtssendungen abgesehen haben, sagte ein Polizeisprecher gestern.

„So ein Fall ist mir noch nie untergekommen.“ Es handelte sich demnach um einen sogenannten Postablagekasten. Eine Briefträgerin hatte dort die Sendungen für den Tag zwischengelagert. Nach ihren Angaben fehlten ein oder zwei der vorsortierten Bündel – immerhin Post für eine ganze Straße. lrs

