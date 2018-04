Diebe vor Gericht - auf teure Klinikgeräte spezialisiert

Anzeige

Tatorte waren unter anderem Kliniken in Dernbach (Westerwaldkreis), Landstuhl (Kreis Kaiserslautern), Bitburg (Eifelkreis Bitburg-Prüm), Remagen (Kreis Ahrweiler) und Bad Dürkheim. Auch in einer Klinik im saarländischen Lebach und in einer im südhessischen Lampertheim (Kreis Bergstraße) soll die Bande gestohlen haben. Im Lampertheim sollen sie sechs Gastro- und drei Koloskope sowie anderes Gerät im Wert von rund 381 000 Euro gestohlen haben. In drei Fällen blieb es beim Versuch.

Die beiden Angeklagten waren im November 2017 festgenommen worden, als sie versuchten, Geräte aus einem Krankenhaus in Ludwigshafen zu stehlen. (dls/dpa)