Diebstahlserie beschäftigt die Polizei in der Region

Rhein-Neckar.Kriminelle haben in der Region ein neues Tätigkeitsfeld entdeckt. Immer häufiger legen sich Diebe unter Autos, um deren Katalysator herauszuschneiden. Der Grund: In den Abgasanlagen vor allem der älteren Autos finden sich wertvolle und seltene Edelmetalle wie Platin, Rhodium und Palladium. Besonders in Südhessen schlagen Kriminelle zu. Das Polizeipräsidium in Darmstadt meldet seit Anfang Juli

...