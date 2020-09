Dienstag beginnt nass und grau - später freundlicher

Rhein-Neckar.Nass und grau beginnt der Dienstag in der Metropolregion. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erwarten leichten bis mäßigen Regen, der jedoch am Nachmittag vom Westen her nachlassen soll. Auch dichte Wolken lockern in der zweiten Tageshälfte mancherorts auf. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 15 Grad

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.09.2020