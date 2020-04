Digitaler Erfahrungsaustausch

Rhein-Neckar.Die Mediziner der Universitätsklinik von Zhanjiang in der südchinesischen Provinz Guangdong waren mit dabei im Epizentrum des Corona-Ausbruchs. Mit mehreren Teams arbeiteten sie Anfang des Jahres in der Stadt Wuhan mit und sammelten als erste praktische Erfahrungen im Umgang mit der Lungenkrankheit Covid-19. Am Donnerstagmorgen standen sie in einer Videokonferenz zahlreichen Ärzten aus der

...