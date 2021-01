Diskussion um Honorare der Mediziner

Warten auf die Impfung – hier in Hamburg. © dpa

Rhein-Neckar/Berlin.Um die aus Steuergeldern finanzierte Entlohnung von Ärzten in den Impfzentren ist eine Diskussion entbrannt – auch innerhalb des Berufsstandes. Denn die Entgelte liegen zum Teil deutlich über denen, die bei Blutspendeaktionen oder für Vertretungsärzte gezahlt werden. Das Stundenhonorar für Mediziner beträgt in der Rhein-Neckar-Region je nach Bundesland 120, 130 beziehungsweise 140 Euro. Bei einem Acht-Stunden-Tag können so um die tausend Euro zusammenkommen. Die Entlohnung für nicht-ärztliches Medizinfachpersonal (wie Pflegekräfte oder Arzthelferinnen) geht von 27,60 bis 60 Euro. Apotheker bekommen meist das Honorar von Ärzten.

Aus Sorge wegen der kritischen Corona-Lage und einer neuen, wohl ansteckenderen Virus-Variante wollen Merkel und die Länderchefs am Dienstag eine vorgezogene Zwischenbilanz ziehen. wam/dpa

