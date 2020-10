Disziplinarverfahren gegen umstrittene Förderschullehrerin eingeleitet

Landau/Trier.Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier hat ein Disziplinarverfahren gegen die umstrittene Landauer Lehrerin Myriam Kern eingeleitet. Seit Ende August prüft die ADD, ob Kerns Verhalten bei einer rechten Demonstration in Berlin 2018 und die mehrfache Äußerung rechter Parolen ein solches Verfahren notwendig machen. Nun habe ein Rechtsanwalt der ADD mit der Bearbeitung begonnen, sagt eine Sprecherin auf Nachfrage dieser Redaktion.



„Es wird juristisch geprüft, ob ein disziplinarischer Verstoß gegen das Bundesbeamtengesetz vorliegt“, so die ADD-Sprecherin. Kern – ehemalige AfD-Stadträtin – war nach dem Mord an der 15-jährigen Mia durch einen afghanischen Geflüchteten im Dezember 2017 als „Stimme von Kandel“ bekannt geworden. Die Förderschullehrerin organisierte Demonstrationen, an denen laut Polizei immer wieder rechte Gruppierungen teilnahmen. In einem Brief an Bildungsministerin Stefanie Hubig hatte der Landauer Oberbürgermeister (CDU) die disziplinarrechtliche Prüfung gefordert. Seit Ende August ist Kern "im Hinblick auf den Schulfrieden" - so die ADD - aus dem Klassenzimmer der Nordring-Förderschule abgezogen worden.



Wie lange sich das Disziplinarverfahren hinziehen wird, sei noch nicht abzusehen, sagt die Sprecherin des ADD. Kern habe die Möglichkeit, Stellung zu beziehen, was dann erneut bewertet werden müsste. „Die letztlichen Konsequenzen erstrecken sich dann von einer Missbilligung, über Geldbuße bis hin zur Entlassung aus dem Dienst“, erklärt die Sprecherin.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.10.2020