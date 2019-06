Domstadt zeigt kulturelle Vielfalt

Worms.Vielerlei verlockende Angebote hält die 12. Wormser Kulturnacht für ihre Besucher bereit, die am Samstag, 29. Juni, ausgerichtet wird: Mit Beiträgen und Darbietungen aus den Bereichen Musik, Kunst oder Theater beweist die Domstadt dabei die Vitalität und große Spannweite ihrer Kulturszene. Ab 18 Uhr gewähren die beteiligten Akteure unter anderem kulinarische und musikalische Einblicke in verschiedene Kulturen, ebenso öffnen allerlei Live-Acts und Ausstellungen die Wahrnehmungspforten zu anderen Welten; daneben erwecken Stadtführungen die reiche Wormser Geschichte zum Leben.

An mehr als 30 Orten in der Innenstadt zeigen Kulturschaffende, was Worms alles zu bieten hat. Neben den altbekannten Kulturinstitutionen bekommen mit der Kulturnacht auch andere Veranstaltungsorte und unbekanntere Künstler eine Plattform, sich einem größeren Publikum zu präsentieren, informiert die Wormser Kultur und Veranstaltungs GmbH.

Indes ist am 29. Juni bereits am Tage allerhand in Worms los – so beteiligen sich ab 10 Uhr zahlreiche Einzelhändler der Stadt am Einzelhandelsflohmarkt „Fern Appel unne Ei“, bei dem sie Restposten, Dekorationsartikel und anderes zum Schnäppchenpreis anbieten.

Wer das Kulturnacht-Ticket im Vorverkauf erwirbt, hat damit zudem am 24. Juni ganztägig freien Eintritt in die Wormser Museen (Jüdisches Museum im Raschi Haus, Nibelungenmuseum, Museum Heylshof) sowie in die „Bojemääschterei“ des Fischerwääder Vereins.

Am Abend dann können die Teilnehmer unter anderem musikalisch nach Lateinamerika, Afrika und in die Türkei reisen. Auch die Entdeckungslust der Geschmackssinne kommt beim Probieren internationaler Spezialitäten nicht zu kurz – etwa bei der „Afrikanischen Nacht“ im Innenhof der Friedenskirche. Daneben reicht die musikalische Bandbreite der Konzerte weiter von Jazz, Blues und Rock bis zu Chormusik.

Wer sich auf eine Entdeckungsreise in Sachen Kunst und deren Geschichte begeben will, hat dazu bei verschiedenen Führungen durch aktuelle Ausstellungen und in Gesprächen mit den Schöpfern der Exponate Gelegenheit. Auch Performances, die teils musikalischer Natur sind, teils aus der Interaktion von Künstler und Kunstwerk bestehen, stehen auf dem Programm. Mit Stadtgeschichte und -kultur befassen sie derweil Stadtführungen sowie ein Taschenlampen-Rundgang durch den Dom. Weinliebhaber kommen bei Weinwanderungen durch die Innenstadt nicht nur in den Genuss ausgewählter Tropfen, sondern lernen zugleich auch historische Örtlichkeiten kennen. In der Kinowelt Worms können sich Cineasten von Kurzfilmen in eine andere Welt entrücken lassen – gezeigt werden Werke der Filmakademie Ludwigsburg.

Tickets im Vorverkauf

Das Theaterensemble Szene 9 widmet sich mit einem Schauspiel im Nibelungenmuseum der Geschichte von Joseph Süß Oppenheimer, und im Bereich Tanz entstehen an verschiedenen Orten in der Innenstadt „florale Bewegungsbilder“, die zum Träumen einladen wollen.

Kulturnacht-Tickets gibt es im Vorverkauf für neun Euro beim Ticket-Service Worms (Rathenaustraße 11, im „Wormser“), unter Tel. 06241/2000450, online auf der Internetseite der Veranstaltung. An den Abendkassen kosten die Karten zwölf Euro. Das Programm steht unter kulturnacht.worms.de .

