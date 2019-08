Donald Trump als "Kallstadter Saukerl"

Schifferstadt.Der echte Donald Trump sitzt gar nicht im Weißen Haus in Washington, sondern ist Friseurmeister im pfälzischen Kallstadt - wie sein Großvater. Über dieses Gedankenspiel hat der aus Schifferstadt stammende Autor, Schauspieler und Regisseur Alexis Bug das Stück „Kallstadter Saukerl“ geschrieben. Die Realsatire entführt den Zuschauer in eine alternative Realität rund um die Familie des amtierenden US-Präsidenten. Am Donnerstag schlüpft der in Berlin lebende Künstler im Alten Rathaus in Schifferstadt in die Rolle von Anton „Toni“ Trump. Einem Pfälzer Dorfproleten mit politischen Ambitionen.

„Durch den Saukerl bin ich wieder öfter in der Pfalz - das finde ich sehr schön“, erzählt Bug im Gespräch mit dieser Zeitung. So habe ihn seine Theaterarbeit bislang immer weg von seinen Wurzeln geführt - erst an die Schauspielschule nach Bochum und später nach Berlin und Südkorea. In Seoul, 9000 Kilometer von der Pfalz entfernt, habe er angefangen, den Saukerl zu schreiben - in Mundart.

„Das war 2016 in der heißen Phase von Donald Trumps Wahlkampf. Wenn ich in Korea aufgestanden bin, war in Amerika gerade Primetime und ich habe jeden Morgen im Hotel CNN geschaut, weil ich einfach nicht glauben konnte, was passiert“, erinnert er sich. „Irgendwann ist mir aufgefallen, dass Donald Trump ein Typ ist, der mir von Mentalität und Charakter her sehr bekannt vorkommt. Also habe ich den Ton abgedreht und mir vorgestellt, Trump sei ein Friseurmeister, der bei der Dorf-Fasnacht in der Bütt Pfälzisch babbelt. Und das war so stimmig, dass ein Stück daraus geworden ist.“

Keine kleine Nummer

So hat Bug die reale Geschichte, in der Donald Trumps Großvater Friedrich in die USA auswandert, sein Glück macht, zurückkommt, eine Kallstadterin heiratet und von den deutschen Behörden als illegaler Einwanderer abgeschoben wird, umgeschrieben: „In meinem Stück darf er bleiben, macht einen Friseurbetrieb auf und will Bürgermeister werden. Aber er ist auch in der Pfalz keine kleine Nummer, sein Laden hat 24 Filialen, er besitzt eine Villa, sechs Autos und protzt mit seinem Reichtum herum“, zeichnet Bug deutliche Parallelen zum US-Pendant. Auch sein Enkel Toni werde ein echter Lokal-Patriot, der ganz im Sinne von „Kallstadt den Kallstadtern“ handelt: Als ein Auswärtiger, den Ortskern autofrei machen will, laufe Toni zu Hochform auf. „Diese Episode beruht auf einer wahren Begebenheit aus meiner Kindheit in Schifferstadt. Damals zog ein gebildetes Paar aus dem Norden in den Ort und fühlte sich vom vielen Verkehr auf dem Land dermaßen gestört, dass es aus der Hauptstraße eine Einbahnstraße machen wollte. Darüber hat sich mein Großvater fruchtbar aufgeregt. Er konnte nicht verstehen, wie es diese Zugezogenen wagen konnten, in seinem Ort etwas verändern zu wollen. Die Einbahnstraße gibt es aber heute noch“, schmunzelt der Autor.

Sein „Saukerl“ sei eine Pfälzer Kommunalkomödie mit weltpolitischem Hintergrund, in der sich die Zuschauer selbst wiederfinden sollen. „In der Komödie lachen wir nicht nur über die Figuren, sondern auch über uns selbst. Wir erkennen, dass wir dunkle Seiten haben und manchmal komisch sind“, erklärt Bug.

„Hundsgewöhnliches Großmaul“

„Aber ich spitze nichts zu und ich übertreibe nicht. Ich stutze Donald Trump nur auf seine normale Größe zurück, denn im Grunde ist er nichts anderes als ein hundsgewöhnliches Pfälzer Großmaul.“ So bestünden die Dialoge aus Originalzitaten, „die ich ins Pfälzische übersetzt habe“. Weil Bug Realsatire machen wollte, agieren seine Figuren in Mundart: „Echte Menschen sind keine Hochdeutsch sprechenden Schablonen, wie man sie im Fernsehen oft zu sehen bekommt. Es sind falsch singende, schräge Vögel, die babbeln, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Und das Pfälzische ist eine Mentalität, in der viel Humor steckt.“

Bugs großer Traum ist es, dass Donald Trump tatsächlich einmal Kallstadt besucht, „auch wenn ihn in Deutschland niemand leiden kann“. Sollte der US-Präsident tatsächlich auftauchen, „werden wir am Tag des Staatsbesuchs im Lokal der Kallstadter Winzergenossenschaft den ,Saukerl’ aufführen. Doch dazu werde es wohl nicht kommen. „Ich glaube mittlerweile tatsächlich, dass der echte Trump Friseurmeister in Kallstadt ist. Alles andere darf doch nicht wahr sein.“

