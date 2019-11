Dorf begrüßt Neubürger

Weisenheim am Berg.Einem alten Einbürgerungsbrauch erweist das Stutzenfest Referenz, das am Sonntag, 10. November, 11 bis 18 Uhr, auf dem Dorfplatz von Weisenheim am Berg veranstaltet wird. Dabei gibt es eine Verlosung mit 111 Preisen. Auf dem Dorfplatz und im Bürgerhaus findet zudem ein Kunst- und Handwerkermarkt statt. Mitwirkende sind unter anderem Weinprinzessin Kimberley I., Herbert Grimm am Akkordeon und die „Kerweborsch“. Zu Essen gibt es Deftiges aus der Suppenküche des Restaurants „Admiral“, der Posaunenchor sorgt für Getränke. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.11.2019