Dossenheim: Zwei Personen bei Brand verletzt

Bei einem Brand an einem Anbau in Dossenheim sind am Sonntagmorgen zwei Personen verletzt worden. Nach Informationen eines Mitarbeiters dieser Zeitung brach der Brand gegen 7.30 Uhr aus. Neben dem Gebäude brannten auch angrenzende Bäume. Eine Frau und ihr Sohn wurden durch das Feuer leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Am Mittag war das Feuer gelöscht. Die Einsatzkräfte haben jedoch eine Brandwache eingerichtet, um ein erneutes Aufflammen des Feuers frühzeitig zu verhindern.

Der Sachschaden beläuft sich auf 150.000 bis 200.000 Euro.