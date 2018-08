Draisine und Auto kollidieren - fünf Schwerverletzte

Hochstadt.Bei einem Unfall auf der K40 bei Hochstadt sind am Sonntagnachmittag fünf Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kreuzte eine Draisinenbahn die Landstraße, als ein 26-jähriger Fahrer mit seinem Auto auf die Draisine auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Draisine mehrere Meter aus den Schienen gehoben.

Bei dem Zusammenstoß wurden fünf Personen in der Draisine schwer verletzt. Die drei Frauen und zwei Männer im Alter von 58 bis 63 Jahren kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Eine davon brachte ein Hubschrauber vom Unfallort in das Krankenhaus, es besteht jedoch keine Lebensgefahr. Fahrer und Beifahrer des Autos wurden nicht verletzt.

Polizei, Feuerwehr Offenbach, die Feuerwehr Landau und das Rote Kreuz waren im Einsatz. Für den Großeinsatz und die Unfallaufnahme wurde die Landstraße bis 13.15 Uhr voll gesperrt.

Es entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro.