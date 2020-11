Dramatisch steigende Einsatzzahlen für Corona-Rettungshubschrauber

Ludwigshafen.„Es ist das eingetreten, was wir alle befürchtet haben“, sagt Matthias Münzberg. Der Leiter des Centrums für interdisziplinäre Rettungs- und Notfallmedizin an der Berufsgenossenschaftlichen (BG) Klinik in Ludwigshafen ist auch verantwortlich für die beiden dort stationierten Rettungshubschrauber. Vor allem Christoph 112, der vor als fliegende Intensivstation allem für Corona-Patienten

...