Drehstart für „Tatort“

Ludwigshafen.Bis Ende August dreht der SWR in Ludwigshafen, Offenburg und Baden-Baden den neuen „Tatort“ mit Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts). „Der böse König“ heißt der Film, in dem der Mord an einem Kioskbetreiber Ermittlerin Odenthal und Kollegin Johanna Stern (Lisa Bitter) ein hohes Maß an psychologischer Klarsicht abverlangt.

Das Drehbuch zu dem neuesten Einsatz des Ludwigshafener „Tatort“-Teams des SWR stammt von Martin Eigler, der auch Regie führt. Neben Folkerts und Bitter stehen unter anderem auch noch Christopher Schärf, Pit Bukowski und Lena Cooper vor der Kamera von Andreas Schäfauer.

