Drei Autos beschädigt

Dossenheim.Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagmorgen in Dossenheim drei Fahrzeuge beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, war der 33-Jährige gegen 1.30 Uhr in der Gerhart-Hauptmann-Straße unterwegs. Er kam von der Fahrbahn ab, streifte einen Stromverteilerkasten und eine Straßenlaterne. Danach prallte der Wagen gegen zwei unter einem Carport geparkte Autos, touchierte den Stützbalken des Carports und fuhr gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug. Der Mann flüchtete vom Unfallort, konnte mithilfe eines Zeugenhinweises aber kurz darauf festgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Zudem soll der Mann unter Drogeneinfluss gestanden haben. Der Führerschein wurde einbehalten.

