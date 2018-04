Drei Männer belästigen Frauen

Anzeige

Rhein-Neckar.Gleich drei Fälle von Exhibitionismus wurden der Polizei in den letzten Tagen gemeldet. Zunächst soll am Donnerstagabend ein etwa 60-Jähriger auf einem Spielplatz in Wilhelmsfeld an seinem Penis manipuliert und dabei eine 51-Jährige mit ihrer zwölfjährigen Tochter belästigt haben. In Heidelberg meldete dann am Freitag eine Frau, ein 30 bis 40-Jähriger habe ihr sein Geschlechtsteil gezeigt, die Identifizierung eines Tatverdächtigen durch die Frau steht noch aus. Und am Samstag meldeten zwei Personen aus dem Schlosspark Weinheim einen Mann, der in der Öffentlichkeit masturbierte. Die Polizei nahm hier einen 71-jährigen Tatverdächtigen fest. cvs