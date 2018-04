Drei Männer schlagen Radfahrer mit Eisenstangen nieder

Anzeige

Weinheim.Mit Eisenstangen haben drei unbekannte Männer am Freitagnachmittag auf fünf Fahrradfahrer eingeschlagen. Ein 20-Jähriger erlitt bei dem Angriff offenbar einen Armbruch, teilte die Polizei am Sonntag mit. Auch ein 19-Jähriger musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Opfer im Alter von 17 bis 20 Jahren waren mit ihren Fahrrädern auf einem Feldweg von Viernheim in Richtung Weinheim unterwegs, als sie ein Auto in Höhe des Segelflugplatzes Weinheim überholte und am Feldrand anhielt. Drei Männer stiegen aus und schlugen mit Eisenstangen auf die Radfahrer ein, auch als diese bereits zu Boden gegangen waren, teilte die Polizei weiter mit. Es gelang den Radfahrern, den Angreifern die Eisenstangen wegzunehmen. Daraufhin stiegen die Männer in ihr Fahrzeug und flüchteten. Bereits zuvor, in Höhe eines Reiterhofs, hatte die Radfahrer ein Rollerfahrer überholt und die Männer beschimpft, teilte die Polizei außerdem mit.

Durch das bekannte Kennzeichens des geflüchteten Autos wurde die Anschrift des Halters von den Beamten aufgesucht und drei Tatverdächtige festgestellt. Bei der vorläufigen Festnahme widersetzte sich ein 51-jähriger Tatverdächtiger den Beamten. Die Ermittlungen dauern an, eine fremdenfeindliche Motivation für den Angriff auf die Radfahrer könne nicht ausgeschlossen werden, heißt es in der Mitteilung. (pol/kris)