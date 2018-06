Drei Tage feiern in Worms - 34. Landesfest ist eröffnet

Anzeige

Radiosender haben große Namen der Popmusik von einst und jetzt engagiert, darunter Kim Wilde, Nik Kershaw, Fools Garden und Bell, Book & Candle sowie Youtube-Star Mike Singer. Land und Kommunen präsentieren sich in vielfacher Weise, ebenso die Sportvereine.

Über drei Tage hinweg sind 900 Polizisten am Ort. Das Areal wird an ausgewählten Stellen per Kamera überwacht und ist für den Verkehr weitgehend gesperrt. An etwa 40 Punkten wurden Sperren errichtet, zum Beispiel mit Lastwagen.

Die Vorbereitungen waren auch geprägt von der Angst vor Unwettern, die weite Teile des Landes in den vergangenen Tagen heimgesucht haben. Auch in Worms hatte die Feuerwehr in der Nacht zum Freitag 75 Einsätze. Vor der Eröffnung hatten Dreyer und Kissel dazu aufgerufen, an jene Menschen zu denken, denen wegen der Unwetterschäden derzeit nicht zum Feiern zumute sei.