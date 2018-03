Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf A5

Anzeige

St. Leon-Rot.Bei einem Auffahrunfall an einem Stauende auf der A5 bei St. Leon-Rot sind am Samstagmittag drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 73-Jähriger mit seinem Auto vermutlich aus Unachtsamkeit auf das Fahrzeug eines 65-Jährigen auf, der noch rechtzeitig hatte abbremsen können. Durch den Aufprall wurden der 65-Jährige und seine Beifahrerin leicht verletzt. In dem Auto des 73-Jährigen saßen insgesamt drei Menschen, einer davon erlitt ebenfalls Verletzungen.

Die Verletzten wurden nach einer notärztlichen Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert und ambulant behandelt. Eine Person wurde stationär aufgenommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro. Für den Einsatz eines Rettungshubschraubers war die Unfallstelle für etwa 20 Minuten voll gesperrt. Während der Sperrung wuchs der Stau auf rund sieben Kilometer an. (pol/kris)