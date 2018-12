Dreyer: „Gewissenhaft, effektiv, geräuschlos“

Neustadt.„Fliegender Wechsel“ auf dem Präsidentensessel der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd in Neustadt: Nach mehr als elfjähriger Amtszeit hat der bisherige Präsident, Hans-Jürgen Seimetz (SPD), von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wegen Erreichens der Altersgrenze die Ruhestandsurkunde erhalten. Bereits eine Minute später wurde am Montagmittag sein Nachfolger Hannes Kopf (SPD) von der Landeschefin mit der Ernennungsurkunde in sein neues Amt berufen.

Seimetz wurde in einer atmosphärisch angenehmen und heiteren Feierstunde mit anhaltendem Beifall zahlreicher Bundes- und Landespolitiker, Oberbürgermeister und Landräte in den Ruhestand verabschiedet. Ebenso herzlich wurde Kopf als neuer Chef der Neustadter Mittelbehörde begrüßt. Die Ministerpräsidentin würdigte den scheidenden Präsidenten als einen Mann voller Sachverstand und Engagement, dessen Erfolgsbilanz sich sehen lassen könne.

Verdienste um Hochwasserschutz

Als Beispiele seiner effektiven und geräuschlosen Arbeit ohne besondere Pannen nannte sie den Hochwasserschutz am Oberrhein, seinen umsichtigen Umgang mit der Explosion im Landeshafen bei der BASF und die Umweltverträglichkeitsprüfung zum US-Klinikum in Weilerbach. Auch die problemlose grenzüberschreitende Zusammenarbeit als Präsidiumsmitglied der Oberrheinkonferenz könne sich Seimetz in seine Erfolgsbilanz schreiben.

Den neuen Präsidenten der SGD Süd, Hannes Kopf, bezeichnete die Ministerpräsidentin als „Allrounder“, der einen beeindruckenden Lebenslauf mit Stationen bei der SGD Süd, im damaligen Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, im Rechnungshof sowie im Innenministerium vorweisen könne. „Als Pfälzer bin ich froh, meinen Arbeitsschwerpunkt in Neustadt zu haben“, sagte er. Der gebürtige Landauer, früher bereits acht Jahre als Referent bei der SGD Süd, war zuletzt im Mainzer Innenministerium tätig. Kopf erhielt viel Applaus für einen unfreiwilligen Versprecher, als er sich für sein neues Amt „eine geruhsame Zeit“ prognostizierte – dann aber sofort zurückruderte: „So wird es natürlich nicht werden ...“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.12.2018