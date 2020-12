Mainz.Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen wird das öffentliche Leben auch in Rheinland-Pfalz deutlich heruntergefahren. Es werde einen "Shutdown" von Mittwoch an bis zum 10. Januar geben, kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Sonntag in Mainz an. Damit wird etwa der Einzelhandel größtenteils schließen.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 13.12.2020