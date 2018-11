Dritte Runde bei BASF-Wettbewerb

Ludwigshafen.Bis zum 11. Januar können sich Vereine und Organisationen für den BASF-Wettbewerb „Gemeinsam Neues schaffen“ bewerben. Die Ausschreibung geht bereits in die dritte Runde. Dieses Mal können sich Teams mit ihren Ideen zu den Themen „Teilhabe und Integration“ sowie „Forschen und Entdecken“ bis zum 11. Januar 2019 bewerben. Bei früheren Wettbewerben wurden Projekte wie ein deutsch-arabisches Theaterstück oder ein „Escape Room“, der Mädchen für IT und Technik begeistern soll, in die Tat umgesetzt. Ziel ist es nach BASF-Angaben, dass „Menschen mit- und voneinander lernen.“ Informationen finden Interessierte im Netz unter: www.basf.com/gemeinsam-neues-schaffen. obit

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018