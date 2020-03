DRK und Caritas reagieren

Rhein-Neckar.Soziale Einrichtungen ziehen Konsequenzen aus der Corona-Pandemie. Das teilen das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Caritas mit. Der DRK-Kreisverband Mannheim schließt fünf Second Hand Shops in Hockenheim, Weinheim, Mannheim (zwei), Schriesheim und die Kleiderstube Weinheim. Gleiches gilt für die Tafeln in Hockenheim, Edingen-Neckarhausen und die Mobile Tafel Schriesheim. Mannheim bleibt aber geöffnet. Die Tagespflegen in Weinheim und Mannheim schließen. Erste Hilfe Kurse, Gesundheitskurse und Familienkurse sowie die Mannheimer Akademie für soziale Berufe ebenfalls. Die Caritas macht sieben Einrichtungen (für Besucher) zu – unter anderem die Tafelläden „Appel + Ei“. miro

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.03.2020