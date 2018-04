Drogen- und Waffenfund

Anzeige

Worms.Als mutmaßlicher Drogen- und Waffenbesitzer ist ein 24 Jahre alter Wormser festgenommen worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, fanden die Beamten in seiner Wohnung ein Kilogramm Kokain, etwa zehn Kilogramm Marihuana und rund 3000 Ecstasy-Tabletten. Außerdem besaß der 24-Jährige scharfe Munition, eine Wurfaxt, mehrere tausend Euro Bargeld, Waagen und Verpackungsmaterial für Drogen sowie Autos im Wert von etwa 100 000 Euro. Der Mann wurde am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt und anschließend ins Gefängnis gebracht. Ihm wird unerlaubter Handel mit Drogen in nicht geringer Menge vorgeworfen. Die Drogen haben laut Polizei einen Verkaufswert von rund 250 000 Euro. lrs