„Drogen-Willi“ tritt ab

Anzeige

Sein Ziel bei den Vorträgen sei es gewesen, immer mindestens einen Schüler aus der Klasse zu erreichen. „Wenn ich bei einem was bewirkt habe, dann habe ich gewonnen“, sagt er. Dabei sei er nie mit verbissenem Ernst an die Sache gegangen, sondern mit Humor. „So kriegt man die jungen Leute viel besser “, sagt er. Dennoch setzte er vor allem auf Abschreckung. „Das ist das beste Mittel. Ich habe meistens die Karte mit dem Führerschein gezogen, denn den wollen sie alle nicht verlieren.“ Wenn es Kandidaten in der Klasse gegeben hat, die schon eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) hinter sich haben, ließ Stier sie vor versammelter Mannschaft davon erzählen.

Als Stier in dem Alter der Jugendlichen war, wusste er schon genau, was er einmal machen will. „Seit ich ein kleiner Bub war, wollte ich zur Polizei“, erinnert er sich. Mit dem Halbjahreszeugnis der neunten Klasse habe er sich damals beworben. „Und danach nie wieder woanders“, sagt er und lacht. Als er 1987 aus dem Streifendienst zur Jugendverkehrsschule wechselte, war ihm das ein inneres Bedürfnis. „Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, das war einfach mein Ding.“

Im Laufe der Jahre hat Willi Stier ganze Generationen von Jungs und Mädchen verkehrstauglich gemacht. „Ich habe nicht mitgezählt, aber ein paar Tausend müssen es gewesen sein“, sagt er grübelnd. Teilweise würden heute „Muddis“ von Schülern zu ihm kommen und behaupten, dass er sie ebenfalls schon auf der Anlage in der Oskar-von-Miller-Straße in die Regeln des Straßenverkehrs eingewiesen habe.

Freigestellt für Prävention

Auch wenn Stier ohne Uniform unterwegs ist, sprechen ihn die Menschen an. „Dass ist doch der mit dem Koffer“, würden sie dann in Anspielung auf sein „Unterrichtsmaterial“ sagen, dass er immer zu den Vorträgen mitbringt. Andere würden ihm ihre neusten Erfolge vermelden. „Etwa, wenn sie aufgehört haben, Shisha zu rauchen“, so der Aufklärer.

In den vergangenen Jahren war Stier für die Präventionsarbeit freigestellt. In ganz Deutschland war er unterwegs, um Kollegen zu schulen. Sogar nach Rumänien führte ihn der Ruf als Drogen-Fachmann. Dazu kamen fast täglich Schulbesuche im gesamten Rhein-Neckar-Kreis. „Ich kenne keinen anderen Polizisten, der einzig für Präventionsarbeit freigestellt ist“, sagt er. Doch damit ist jetzt Schluss. Zum Ende des Monats tritt der „Drogen-Willi“ in den Ruhestand. „Es reicht jetzt langsam“, sagt er, jedoch ohne Verbitterung.

Seine Arbeit sei immer sein Leben gewesen. „Ich war mit Leib und Seele Polizist.“ Doch den Rest seines Lebens möchte er der Familie widmen. Stier hat selbst fünf Kinder, mittlerweile alle erwachsen, und genauso viele Enkel. „Die fordern den Opa ganz schön“, sagt er. Mit seiner Frau will er sich ein Wohnmobil kaufen und Deutschland erkunden. „Wir fahren einfach drauflos, das ist unsere Leidenschaft, immer auf Tour.“ Ob er den Schalter so einfach von jetzt auf gleich umlegen kann, das weiß Willi Stier selbst nicht. Waffe, Marke und Uniform hat der 60-Jährige zwar schon abgegeben, der „Drogen-Willi“ wird er aber vermutlich für immer bleiben.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.06.2018