Drogenkurier festgenommen

Heidelberg.Bei dem Fahndungs- und Sicherheitsaktionstag des Polizeipräsidiums Mannheim, der am Samstagmorgen zu Ende ging, haben die Beamten insgesamt 4000 Personen, 508 Fahrzeuge, 17 Fernbusse, fünf Lastwagen, zwei Kleinbusse, neun Shisha-Bars und zehn Wohnungen kontrolliert. Festgenommen wurde ein 31-Jähriger aus dem Raum Gütersloh, der größere Mengen Rauschgift im Auto mit sich führte. Die Beamten zogen den Mann auf der A 61 aus dem Verkehr. Nach Polizeiangaben war der 31-Jährige als Drogenkurier in die Schweiz unterwegs. Auch die Überführung eines französischen Motorbootes nach Rumänien verhinderten die Polizisten. Einen kuriosen Fund machten die Beamten in einem Auto: Dort befanden sich 33 000 Rubel (rund 13 000 Euro).

Sicherheitsgefühl stärken

Der Aktionstag wurde erstmals länderübergreifend von Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz organisiert. Den 24-stündigen Großeinsatz koordinierten zwei Lagezentren in Mannheim und Heidelberg unter der Leitung von Kriminaldirektor Ralf Krämer. Rund 650 650 Beamten waren im Umkreis von Mannheim und HeidRUn Rund 650 Beamte waren in der Region Rhein-Neckar im Einsatz. Wie die Polizei mitteilte, wurden 46 verschiedene Einsatzorte ausgewählt, um ein Zeichen gegen Straftaten im öffentlichen Raum zu setzen. Auch das Sicherheitsgefühl solle durch den Aktionstag gestärkt werden.

Schwerpunkte waren Kontrollen von Fernreisebussen an den zentralen Omnibusbahnhöfen in Mannheim und Heidelberg sowie Fahrzeug- und Personenkontrollen entlang der Autobahnen der Region. Außerdem waren die Beamten in Shisha-Bars in Mannheim, Heidelberg und Schwetzingen unterwegs.

Zu dem Programm des Sicherheitsaktionstags gehörten zudem Präventionsveranstaltungen mit Vorträgen, an denen rund 1100 Besucher teilnahmen.

