Drogeriekette dm ruft vegane Lebkuchen zurück

Rhein-Neckar.Mitten in der Vorweihnachtszeit ruft die Drogeriekette dm Lebkuchen zurück. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Kunststoffteile eines Teigschabers in das Produkt gelangt seien, hieß es in einer Meldung vom Freitag. Betroffen sind demnach "dmBio Vegane Elisen Lebkuchen, 275 g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 04.04.21 und den Losnummern L775 oder L7758. Diese Angaben seien leicht auf dem Verschlussclip zu erkennen.

Kunden sollten die Packungen entsorgen - oder könnten sie ungeöffnet oder angebrochen in die dm-Märkte zurückzubringen. "Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet", erklärte der Karlsruher Konzern.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.12.2020